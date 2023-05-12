Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь заявил об очередном отступлении российских войск на правом фланге Бахмута. В самом городе, как он утверждает, ЧВК "Вагнер" продвинулась на 400 метров.

"Под контролем противника осталось ровно два квадратных километра", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.

Общее продвижение ЧВК "Вагнер" составило 132 тысячи квадратных метров.

При этом он сообщил, что украинские силы предпринимают попытки контратаковать с правого фланга.

Через некоторое время Пригожин добавил, что ЧВК "Вагнер" продвинулась еще на 200 метров и таким образом под контролем ВСУ осталось менее двух квадратных километров территории Бахмута.

Сегодня Пригожин уже комментировал заявление минобороны РФ о том, что российские войска "заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища".

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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