Минобороны РФ сообщило о том, что под Бахмутом в "ходе отражения атак ВСУ" погибли российские командиры: командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб под Ивановским ("лично руководил боем на передовой" - сообщает МО РФ). На другом направлении погиб командир армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в телеграм-канале.

Отметим, вчера о гибели российских командиров в результате ударов ВСУ сообщили ряд украинских телеграмм-каналов. Помимо Макарова и Бровко они писали, что погиб также и начальник штаба 4 бригады.

При этом минобороны РФ утверждает, что все атаки украинских войск к югу и к северу от Бахмута отбиты. О том, что продвижение ВСУ на северном фланге в районе Берховки удалось остановить написал вчера вечером и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила о "продвижении" ВСУ по двум направлениям в пригороде Бахмута.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.