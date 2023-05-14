На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продвигаются вперед.

Об этом пишет замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - сообщает Маляр.

Она признает, что в самом городе ситуация более сложная, но "благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов" врагу не удается взять город под контроль.

Ранее британская разведка сообщала, что украинские войска продвинулись в южной части Бахмута Донецкой области на один километр.

При этом накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении на два километра вперед. По ее словам, "ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли".

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.