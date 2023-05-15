В Укрэнерго заявили, что не смогут за лето "накопить" электроэнергию для покрытия возможного дефицита следующей зимой, и объясняют, почему:

Не существует достаточно мощной "батарейки", а те, что есть, строятся более года и требуют миллиардов долларов инвестиций; Невозможно сохранять энергию дольше двух недель, а перепады температуры приводят к ее потере;

Единственным техническим решением для длительного хранения электроэнергии в Укрэнерго называют превращение электроэнергии в водород и метан. Но это слишком дорогая процедура.

Поэтому реальным доступным способом энергетики считают уже отработанный этой зимой импорт электроэнергии из европейских стран.

А ближайшим летом энергосистеме Украины нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей электричеством до тех пор, пока электростанции ремонтируются после российских обстрелов и изнурительной работы на максимуме.

Ранее глава "Укрэнерго" предупредил об угрозе летнего дефицита электроэнергии. Обычно летом его не бывает, но в этом году из-за повреждений электростанций мы можем видеть дефицит и летом, и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии, заявил Владимир Кудрицкий.