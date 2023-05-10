В Словакии объяснили прекращение поставок электроэнергии из Украины с 21 апреля.

Об этом сообщила компания SEPS, оператор системы передач электроэнергии в Словакии, в ответ на запрос РБК-Украина.

В компании заявили, что основной причиной ограничения торговли электроэнергией является отсутствие сбалансированного коммерческого соглашения, покрывающего сложные процессы односторонних ежедневных аукционов между Словакией и Украиной в направлении экспорта.

Регулятор Словакии отметил, что ежедневные односторонние аукционы продолжаются, однако предлагаемая мощность для экспорта из Украины составляет 0 МВт.

Увеличение мощности для экспортных поставок возможно после подписания коммерческого соглашения между "Укрэнерго" и словацкой стороной. В настоящее время "Укрэнерго" представило проект договора словацкой стороне, и ожидается, что подписание состоится после согласования документа со стороны SEPS.

Напомним, что с 21 апреля "Укрэнерго" не предлагает экспорт электроэнергии в Словакию, которая до этого составляла 200 МВт в час и всегда полностью выкупалась трейдерами. В результате приостановки экспорта электроэнергии в Словакию Украина теряет около 20 млн грн в сутки.

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