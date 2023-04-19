Германия резко увеличила импорт электричества, в том числе атомной энергии, на следующий день после закрытия собственных АЭС.

Об этом сообщает Bild.

Если месяц назад, в выходной день, импорт электричества в Германии составлял 1,3 ГВт, то теперь он составляет уже 6 ГВт.

Основным поставщиком электроэнергии для немцев стали французские АЭС. Также электроэнергия поступает от польских угольных электростанций.

Сама Германия сделала ставку на возобновляемую энергию, но при нынешней погоде солнечные электростанции работают лишь на 4,2% своей мощности, а ветряные - на 11%. В воскресенье ветряки обеспечили меньше четверти от потребностей всей страны в энергии.

"Проблемы с электроэнергией в Германии уже видны. Но пусть стыдится, кто думает, что это плохо", - иронизируют обозреватели Bild.

Напомним, В ночь c 15 на 16 апреля в Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" .

Также ранее мы писали, что правительство Германии предлагает включить атомную промышленность России в 11-й пакет санкций Европейского союза.