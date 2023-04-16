В ночь c 15 на 16 апреля три последние работающие АЭС в Германии — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" — отключили от энергосети.

Об этом сообщает ВВС.

Издание пишет, что Берлин идет на это в момент, когда некоторые другие страны Запада, в том числе Франция, наоборот, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу, сделать электроэнергию более дешевой и снизить зависимость от российских энергоносителей.

Стоит вспомнить, что решение о закрытии всех атомных электростанций к 2022 году было принято эмоционально и под давлением - вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима", когда экологические активисты и входящие в правящую коалицию "зеленые" потребовали закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов.

Однако многие немцы (судя по опросам общественного мнения, их большинство) считают это ошибкой, потому что атомные станции - чище и дешевле станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе, отмечает ВВС.

Ранее мы писали, что правительство Германии предлагает включить атомную промышленность России в 11-й пакет санкций Европейского союза.

При этом накануне Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций.