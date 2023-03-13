Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник начал учет птиц.

Об этом сообщается в Фейсбуке организации.

"Первого марта специалисты заповедника приступили к учету птиц водно-болотных угодий на водоеме - охладителе ЧАЭС. В этот день здесь, на прорубях, появились первые пернатые. Увеличилось диких уток и лебедей обоих видов. К кряквам присоединились чирок-трескунок, свиязь, шилохвост, большой крохаль и гоголи. В последующие дни наблюдали за малым крохалем, чирком, серым журавлем, белолобым гусем, перевозчиком", - сказано в посте.

На градирне удалось сфотографировать редкую сову – филина обыкновенного. Также зафиксировали 11 орланов: некоторые сидели на льду, кто-то играл в воздухе. У тех орланов, которые строили гнездо в ноябре 2022 года, уже есть яйца. Самка сидит на гнезде. Заметили и молодого беркута, кружившегося вдали. Хорошо мигрируют жаворонки полевые.

Ранее Чернобыльский заповедник сообщал, что начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.

Также заповедник рассказал о редком крылатом хищнике, чья популяция в зоне отчуждения растет.