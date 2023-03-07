Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото оленя у заброшенного дома в зоне отчуждения.

Снимок, сделанный фотоловушкой, появился в Фейсбуке организации.



"Уж не спросишь, кто в этой хижине живет. Уже никто… Разве ветер залетает через разбитые ставни и сиреневый вечер отражается в уцелевших стеклах. Но жизнь вокруг не замерла. Она наполнилась новыми звуками, ритмами и естественными инстинктами. Она обтекает старое человеческое жилище, понемногу втягивая его в свой круговорот. Лесные жители давно уже не боятся подходить к ней близко, совсем близко, пока некоторым хижина не станет пристанищем и домом", - сказано в посте.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также Чернобыльский заповедник показывал живописные останки вмерзшего в лёд оленя. Видимо, животное погибло своей смертью, однако судя по отполированным косточкам, его мясом успели полакомиться все местные хищники – даже пернатые.