Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лисы.

Снимок, сделанный фотоловушкой, появился в Фейсбуке организации.

На фото животное к чему-то принюхивается. Вероятно, оно почуяло установленную в зоне отчуждения ЧАЭС фотокамеру. Или весну.

Лисица распространена весьма широко: на всей территории Европы, Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, северный Тунис), большей части Азии (вплоть до северной Индии, южного Китая и Индокитая), в Северной Америке от арктической зоны до северного побережья Мексиканского залива. Лисица была акклиматизирована в Австралии и распространилась по всему континенту, за исключением некоторых северных районов с влажным субэкваториальным климатом.

В дикой природе лисицы редко живут более семи лет, часто продолжительность жизни не превышает трёх.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о повадках рыси.

Также заповедник сообщал об оттепели в зоне отчуждения ЧАЭС.