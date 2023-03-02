Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал останки молодого оленя, которые вмерзли в лед лесного озера.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Видимо, животное погибло своей смертью, однако судя по отполированным косточкам его мясом успели полакомиться все местные хищники – даже пернатые. В итоге от копытного кроме костей осталась только шерсть.

Ранее сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС остатки пиршества бурого медведя. Судя по ним, меню топтыгина было довольно разнообразным: с животными белками и растительными блюдами.

Также Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото любопытной оленихи, сделанное фотоловушкой. Животное явно заметило устройство и изучало его путем обнюхивания.