Сегодня ночью россияне атаковали Украину 18 ракетами разных типов: шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три ракеты комплексов "Искандер" и С-400. Все они были сбиты.

Об этом заявляет Воздушное командование.

Только над Николаевской областью ночью были сбиты четыре ракеты "Калибр", выпущенные из Черного моря, сообщает губернатор Виталий Ким.

В Киеве обломки упали на территорию зоопарка, сообщает мэр Виталий Кличко.

"К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали", - заявил он.

Зоопарк откроется по расписанию - в 10 часов утра.

А в Соломенском районе Киева из-за падения обломков ночью горел транспорт. На фото, опубликованных ГСЧС, видны сгоревшие автобусы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка - Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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