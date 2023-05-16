Ракетная атака и 49 боестолкновений. Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За минувшие сутки на фронте было 49 боестолкновений. А утром - массированная атака ракетами разных типов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Купянском направлении противник пытался наступать у Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом - у Ивановского.
К западу от Донецка шли бои за Авдеевку и Марьинку.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ уже несколько дней удается продвигаться под Бахмутом.
Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.
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