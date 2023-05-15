ВСУ продолжают оборонять Бахмут и продвигаться на позициях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным замминистра Анны Маляр, россияне подтягивают к окрестностям города десантно-штурмовые отряды, "на окраинах сейчас все сложно", идут тяжелые бои.

"Вопреки всему, нашим войскам удалось несколько дней продвигаться", - пишет она.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что "мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг", тем не менее, продвижение войск на Бахмутском направлении - "первый успех наступательных действий" в ходе операции по обороне города.

"Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается", - сообщил Сырский.

Как писала "Страна", 10 мая командующий Сухопутными войсками Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.

Каждый день на фронте происходит около 57 боестолкновений, тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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