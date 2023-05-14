В Бахмуте продолжаются яростные сражения. Россияне не оставляют попыток продвинуться и полностью захватить город, 90 процентов которого они уже контролируют.

Об этом пишут с места событий в воскресенье, 14 мая, корреспонденты The New York Times.

По словам их собеседников, украинские бойцы продолжают цепляться за какие-то более-менее уцелевшие здания, в которых можно укрепиться и причинить врагу урон. Но делать это чрезвычайно сложно: танки лупят по этим домам прямой наводкой.

"Они превращают нашу жизнь в кошмар!" - жалуется один из украинских бойцов.

Корреспондент американского издания описывает то, что происходит в этих кварталах, как "невыносимую жестокость".

Тем не менее, он отмечает оптимизм, возросший у защитников Бахмута в последние дни.

Один из них с позывным Омар говорит: "Все стало лучше после того, как мы смогли отбросить их". Под этим заявлением имеются в виду фланговые удары к северу и югу от Бахмута.

Напомним, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о продвижении ВСУ под Бахмутом.

Однако украинский Генштаб в вечерней сводке с фронта об этом не упоминает.