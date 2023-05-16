Во вторник, 16 мая, в Украине идет уже 447-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 15 мая.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

16 мая

08.45 Франция отправит Киеву ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться". Об этом заявил президент Эммануэль Макрон телеканалу TF1 Info.

Он не уточнил тип боеприпасов. Отметим, что на вооружении Франции есть ракеты, аналогичные переданным в Украину Storm Shadow - SCALP-EG. Но их ли дадут Киеву - не уточнялось.

При этом французский президент уточнил, что "мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию".

08.40 На территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты, сообщил мэр Виталий Кличко.

"К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было. Обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали", - заявил он.

Зоопарк откроется по расписанию - в 10 часов утра.

Напомним, сегодня по Киеву была массированная ракетная атака. ВСУ говорят, что сбили все воздушные цели.

08.36 В ночь на вторник россияне атаковали Украину 18 ракетами разных типов, сообщило Воздушное командование.

В том числе шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три ракеты комплексов "Искандер" и С-400. Все ракеты были сбиты.

08.25 Последствия пожара в Соломенском районе Киева, где, как сообщали власти, горел транспорт.

Это стало следствием ночной ракетной атаки на город.

На фото, опубликованных ГосЧС видны сгоревшие автобусы.

08.22 В Клинцах Брянской области сегодня под утро была атака беспилотников, сообщают местные паблики.

Губернатор Александр Богомаз подтвердил ее. По его словам, "в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома".

На одном из видео есть момент сбития дрона.

07.53 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

Ночью по Украине была массированная атака ракетами разных типов.

За сутки было 49 боестолкновений.

На Купянском направлении противник пытался наступать у Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом - у Ивановского.

К западу от Донецка шли бои за Авдеевку и Марьинку.

07.06 Мэр Киева Кличко сообщает о трех пострадавших в результате падения обломков в Соломенском районе.

07.02 Информация о ночной атаке на Киев от главы Киевской военной администрации Сергея Попко:

«Враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет».

03.04 В Киеве прогремела серия сильных взрывов.

Активно работает ПВО.

Власти заявляют о массированной атаке ракет и беспилотников.