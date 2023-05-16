Вооруженные силы Украины активизировались вдоль линии фронта, стремясь сковать армию России и прощупать направление для контрнаступления, пишет агентство AFP.

"Я склоняюсь к версии, что Украина сковывает российские силы в Бахмуте, чтобы держать их на определенном фронте, в то время как украинские силы прощупывают другие районы", - сказал агентству Иван Клыщ, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Эстонии.

"Мой предварительный вывод заключается в том, что эти операции по зондированию и формированию будут продолжаться, но останутся на тактическом уровне, то есть до тех пор, пока руководство не решит, что настал лучший момент для начала более крупной операции", - добавил он.

Лукас Уэббер, соучредитель и редактор новостного сайта Militant Wire считает, что полное контрнаступление ВСУ будет включать несколько фронтов, в том числе операции по возвращению частей Запорожской области, и в частности Запорожскую АЭС.

Пьер Разу, директор Средиземноморского фонда стратегических исследований, сказал, что обе стороны использовали уловки и игры, чтобы обмануть другую перед крупной операцией.

"Подготовительные этапы тайных действий, обманов и манипуляций, кажется, были хорошо начаты с обеих сторон. Каждая сторона, вероятно, пытается подтолкнуть другую сторону к ошибке, убеждая ее атаковать там, где она кажется самой слабой", - предполагает Разу.

Ранее "Страна" сообщала, что главный разведчик Украины Кирилл Буданов дал понять, что заявлениями о скором наступлении Украина хочет дезориентировать противника.

Также мы сообщали, что на Банковой раскрыли условие для успешного наступления ВСУ и последствия в случае неудачи.