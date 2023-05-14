В случае неудачи контрнаступления помощь Киеву сократят только те страны, которые "не были очень активными в поддержке Украины".

Об этом заявил в воскресенье, 14 мая, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине.

"Есть риск, что если наступательные действия будут не очень удачными, то будет уменьшаться поддержка. Но мне кажется, это не общая мысль. Есть некоторые государства, наверняка, которые думают об этом. Но они были не очень активными и на протяжении всего этого периода поддержки Украины. Тем не менее, мы все верим в успех и не думаем о каких-то других вещах", - сказал Зеленский.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условие для начала успешного наступления Украины. По мнению советника Андрея Ермака, таковой является ситуация в Бахмуте.

"Бахмут - это прелюдия к контрнаступлению, дверь, которая открывает Украине возможность начать успешные наступательные действия", - так высказался Подоляк в интервью Bild.

"Контрнаступление - это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из них уже осуществляются. Уже есть небольшие локальные подвижки в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", - сказал Подоляк.

Он считает, что россияне "очень быстро" покинут Украину.

"Российская армия будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории. На мой взгляд, это будет жаркий весенне-летний сезон", - предсказал Подоляк.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, украинское контрнаступление начнется, как только "будет минимум, с которым мы сможем двинуться вперед".

При этом Зеленский считает, что Украину будут склонять к переговорам с РФ, если ВСУ не добьются успеха в контрнаступлении.