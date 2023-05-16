Глава украинской разведки Кирилл Буданов дал понять, что с помощью заявлений о скором контрнаступлении Украина хочет дезориентировать противника.

Об этом он сказал во время интервью проекту "Разные люди".

"Это приведет к тому, что противник не будет понимать, что произошло", - сказал Буданов, добавив, что уже в ближайшее время все смогут увидеть, какие последствия это будет иметь.

При этом Буданов признал, что таким образом дизориентируется и украинское общество. Но, по его словам, эта проблема не в приоритете.

"Нужно задать другой вопрос: что важнее - запутать противника или рискнуть тем, что кто-то в Украине это неправильно поймет? Как по мне, ответ очевиден: запутать противника", - сказал глава украинской разведки.

Буданов также сообщил, что россияне выстроили серьезные линии обороны.

"Оборону они построили эшелонированную, правильную, сильную оборону", - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление начнется, как только "будет минимум, с которым мы сможем двинуться вперед".

А секретарь СНБО сообщал, что Зеленский еще не утвердил окончательный план контрнаступления.