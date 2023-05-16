Польша замедляет прохождение таможни грузовиков из Украины, сообщили "Стране" украинские перевозчики.

"Вчера на таможенном пункте Рава Русская - Гребенне за сутки пропустили всего три грузовика, а в очереди стоит 500 машин. Такими темпами мы можем простоять на границе еще несколько месяцев. Поляки в свою очередь о причинах задержки не сообщают",- рассказывать перевозчик. Эти заявления также подтверждаются данными из электронной очереди по пересечению границы "єЧерга".

Так за вчерашний день через польские таможенные пункты со стороны Украины пропустили всего 23 грузовика.

Ранее стало известно, что в последние несколько недель многие украинские предприниматели, экспортирующие агропродукцию из Украины, оказались в трудном положении.

Из-за того, что ряд стран ЕС (Польша, Венгрия, Болгария и Словакия) ввели запрет на импорт украинских сельхозтоваров, фуры с зерном массово задерживаются в логистических центрах и не могут ни вернуться обратно в Украину, ни разгрузить свой товар в ЕС.

Также сообщалось, что грузовики с украинской продукцией уже несколько недель заблокированы в Европе из-за ограничений импорта.