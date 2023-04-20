В украинском парламенте предложили с 1 июля вернуть остановленные с начала войны проверки на таможне.

Проект закона появился на сайте Рады. Его подали депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Сова, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и другие.

Предлагается с 1 июля 2023 года восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок (встречных сверок).

Проверки будут касаться своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей.

Согласно пояснительной записке, из-за отмены проверок в марте "на сегодняшний день таможенные органы лишены возможности осуществлять одну из форм таможенного контроля, обязательность которой определены условиями Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур".

Напомним, в феврале Кабмин официально заявил о смене руководства украинской таможни.

Как рассказывал наш источник, руководство таможни "убрали потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов".