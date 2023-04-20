Гетманцев и другие "слуги народа" предлагают вернуть проверки на таможне, остановленные с начала войны
В украинском парламенте предложили с 1 июля вернуть остановленные с начала войны проверки на таможне.
Проект закона появился на сайте Рады. Его подали депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Сова, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и другие.
Предлагается с 1 июля 2023 года восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок (встречных сверок).
Проверки будут касаться своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей.
Согласно пояснительной записке, из-за отмены проверок в марте "на сегодняшний день таможенные органы лишены возможности осуществлять одну из форм таможенного контроля, обязательность которой определены условиями Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур".
Напомним, в феврале Кабмин официально заявил о смене руководства украинской таможни.
Как рассказывал наш источник, руководство таможни "убрали потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов".