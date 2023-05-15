Война в Украине. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 мая. За сутки противник нанес 2 ракетных удара, 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боевых действий - Бахмут и Марьинка.

2. Отбито 37 атак на направлениях:

  • Купянском - в районе Масютовки,
  • Бахмутском - в Бахмуте и в направлении Ивановского,
  • Марьинском - в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных (по Константиновке Донецкой области) и 38 авиаударов, совершила более 25 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов.

сводка Генштабасводка Генштаба

Напомним, по данным Минобороны, ВСУ уже несколько дней удается продвигаться под Бахмутом.

Ранее мы писали, что в ГУР Минобороны сообщили, что Россия накопила в Херсонской и Запорожской областях 152 тысячи военных.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться