Украинская армия отбила десятки атак под Купянском, Бахмутом и Марьинкой. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 мая. За сутки противник нанес 2 ракетных удара, 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. В эпицентре боевых действий - Бахмут и Марьинка.
2. Отбито 37 атак на направлениях:
- Купянском - в районе Масютовки,
- Бахмутском - в Бахмуте и в направлении Ивановского,
- Марьинском - в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла два ракетных (по Константиновке Донецкой области) и 38 авиаударов, совершила более 25 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов.
Напомним, по данным Минобороны, ВСУ уже несколько дней удается продвигаться под Бахмутом.
Ранее мы писали, что в ГУР Минобороны сообщили, что Россия накопила в Херсонской и Запорожской областях 152 тысячи военных.
Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.
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