В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 мая. За сутки противник нанес 2 ракетных удара, 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боевых действий - Бахмут и Марьинка.

2. Отбито 37 атак на направлениях:

Купянском - в районе Масютовки,

Бахмутском - в Бахмуте и в направлении Ивановского,

Марьинском - в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных (по Константиновке Донецкой области) и 38 авиаударов, совершила более 25 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов.

Напомним, по данным Минобороны, ВСУ уже несколько дней удается продвигаться под Бахмутом.

Ранее мы писали, что в ГУР Минобороны сообщили, что Россия накопила в Херсонской и Запорожской областях 152 тысячи военных.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.