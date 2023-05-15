Ночью 15 мая около полуночи на северо-восточном направлении уничтожены четыре ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как писала "Страна", 13 мая ночью россияне выпустили по Украине 21 беспилотник, 17 из них уничтожили.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.