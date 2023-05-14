Российские самолёты и вертолёты в Брянской области вчера сбило российское же ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его данным, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц: два самолетов и три вертолета.

"И все это произошло силами российской ПВО", - заявил Игнат.

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также намекает на то, что российские самолёты и вертолеты в Брянской области сбило российское ПВО.

Он сказал, что все четыре объекта упали по кругу радиусом примерно в 20 километров и предложил подумать, какая система ПВО могла находиться в центре этого круга.

Напомним, российские СМИ и телеграмм-каналы версию об ошибке собственной ПВО не рассматривают. Они пишут либо о работе украинской ПВО, которая якобы находилась прямо около границы, либо об атаке ракетами средней дальности "воздух-воздух" с украинских самолётов, либо о работе ДРГ со "Стингерами".

В то же время стоит отметить, что официально российские власти уже сутки никак не комментируют этот инцидент. Очень скупо о нем сообщают и госСМИ, что вряд ли бы происходило, если б российская авиация подверглась атаке со стороны украинских сил. Поэтому, теоретически, действительно нельзя исключать, что имело место ошибка российской ПВО. Но ее было решено не признавать (по крайней мере пока).

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что самолеты и вертолеты над Брянской областью РФ сбили "неустановленные лица".