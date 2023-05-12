В Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28. Оба летчика погибли.

Об этом сообщает минобороны России.

Предварительная причина крушения - отказ техники.

Сообщается, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Поезж в сети появилось фото с места крушения вертолета Ми-28 в Джанкойском районе Крыма.

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