В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ были сбиты два российских вертолета Ми-8 и два истребителя - Су-34 и Су-35.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в Брянской области "практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной" сразу четыре российских военных летательных аппарата: два истребителя и два вертолета.

По данным издания, крушение потерпели истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также два вертолета Ми-8. Экипажи истребителей и вертолетов погибли.

"Нападавших ищут на земле и в воздухе", - говорится в публикации.

Все разбившиеся аппараты "входили в одну авиагруппу", пишет издание.

"Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы, в том числе, подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины", - сообщает газета.

По мнению специалистов, самолеты и вертолеты могли сбить при помощи ракет "воздух-воздух".

"Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду", - пишет автор публикации.

Официально российские власти подтвердили только падение вертолета в городе Клинцы. Новостные агентства РФ также сообщают со ссылкой на экстренные службы о крушении истребителя Су-34.

Данные о падении еще двух летательных аппаратов есть только в сообщениях прессы и Telegram-каналов.

Напомним, сегодня российские медиа сообщили о предполагаемом падении вертолета в Клинцах Брянской области. Российские военные Telegram-каналы утверждают, что это вертолет Ми-8, и он был сбит зенитной ракетой.

Кроме того, позже появилась информация, что под Брянском могли упасть два российских вертолета и самолет Су-34. Также предполагалось, что самолетов могло быть тоже два.

Ранее мы публиковали видео момента падения второго российского вертолета под Брянском.