В Брянской области России прогремел взрыв, российские СМИ пишут о падении вертолета.

Очевидцы сообщают о предполагаемом падении вертолета в Клинцах Брянской области. Над городом поднимается столб густого черного дыма.

В сети публикуют видео падения и взрыва вертолета в Брянской области. Российские военные телеграм-каналы утверждают, что это вертолет Ми-8, и он был сбит зенитной ракетой.

В то же время российские СМИ не подтверждают версию поражения вертолета в Брянской области ракетой.

Со ссылкой на экстренные службы сообщается, что вертолет упал из-за пожара двигателя.

Между тем паблики публикуют видео момента поражения ракетой вертолета Ми-8 в небе над Клинцами Брянской области РФ.

Позже российские телеграм-каналы написали, что в Клинцах Брянской области могли упасть два вертолета.

Публикуется видео, как утверждается, с дымом от падения второго.

СМИ и власти этого пока не подтверждали.

Официальных комментариев по поводу падения одного или двух вертолетов на данный момент нет.

Ранее в Клинцах в Брянской области, которые находятся в 40 км от украинской границы, заявили об атаке беспилотника на нефтебазу. По данным местных властей, частично были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, обошлось без пострадавших.

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