Никто не выжил. Появилось видео момента падения второго российского вертолета под Брянском
Ни один человек, находившийся на борту упавших (по наиболее распространённой версии - сбитых) сегодня, 13 мая, в Брянской области самолётов и вертолётов не выжил.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Кроме того, в пабликах появилось видео момента падения второго вертолета в Брянской области.
Из всех версий сбития российских самолётов и вертолетов в Брянской области сейчас в Telegram-каналах РФ наиболее распространенная - удар украинской системой ПВО, которую расположили около границы с Россией.
"Но пока каких-то подтверждений нет и у этой версии", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, сегодня российские медиа сообщили о предполагаемом падении вертолета в Клинцах Брянской области. Российские военные Telegram-каналы утверждают, что это вертолет Ми-8, и он был сбит зенитной ракетой.
Кроме того, позже появилась информация, что под Брянском могли упасть два российских вертолета и самолет Су-34. Также предполагалось, что самолетов могло быть тоже два.
Сообщалось, что экипаж самолета Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб.
Таким образом, всего в Брянской области могли потерпеть крушение два вертолета и два самолета.
Ранее мы писали, что накануне над Крымом разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли.
А недавно в Волгоградской области РФ рухнул вертолет санавиации. Сообщалось, что упал он за пределами жилых массивов. Пилот погиб.