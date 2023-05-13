Ни один человек, находившийся на борту упавших (по наиболее распространённой версии - сбитых) сегодня, 13 мая, в Брянской области самолётов и вертолётов не выжил.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Кроме того, в пабликах появилось видео момента падения второго вертолета в Брянской области.

Из всех версий сбития российских самолётов и вертолетов в Брянской области сейчас в Telegram-каналах РФ наиболее распространенная - удар украинской системой ПВО, которую расположили около границы с Россией.

"Но пока каких-то подтверждений нет и у этой версии", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня российские медиа сообщили о предполагаемом падении вертолета в Клинцах Брянской области. Российские военные Telegram-каналы утверждают, что это вертолет Ми-8, и он был сбит зенитной ракетой.

Кроме того, позже появилась информация, что под Брянском могли упасть два российских вертолета и самолет Су-34. Также предполагалось, что самолетов могло быть тоже два.

Сообщалось, что экипаж самолета Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб.

Таким образом, всего в Брянской области могли потерпеть крушение два вертолета и два самолета.

Ранее мы писали, что накануне над Крымом разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

А недавно в Волгоградской области РФ рухнул вертолет санавиации. Сообщалось, что упал он за пределами жилых массивов. Пилот погиб.