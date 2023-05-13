Российские СМИ выдвигают три версии падения вертолета Ми-8 и самолета Су-34 в Брянской области:

Ми-8 и Су-34 сбиты западными ракетами "воздух-воздух" средней дальности (возможно AIM-120) с истребителей украинских ВВС из воздушного пространства Украины. ВСУ применили ракеты средств ПВО с украинской территории. Ракеты сбило ДРГ с помощью ПЗРК.

Версию поражения ракетами собственных средств ПВО они не рассматривают.

Экипаж Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб, пилот и штурман не смогли катапультироваться, сообщают российские телеграмм-каналы.

Тем временем российское издание Baza сообщает, что спецслужбы РФ проверяют информацию о еще одном упавшем самолете и сбитом вертолете в Стародубском районе Брянской области.

Таким образом всего в Брянской области могло потерпеть крушение два вертолета и два самолета.

Напомним, вчера над Крымом разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

Также сообщалось, что в Волгоградской области РФ рухнул вертолет санавиации. Пилот погиб.

Тем временем война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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