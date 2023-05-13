Самолеты и вертолеты над Брянской областью РФ сбили «неустановленные лица».

Так заявил в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Авиагруппа в составе двух истребителей Су (34 и 35) и двух вертолетов поддержки пролетела над Брянской областью для нанесения "ракетно-бомбового удара" (официально) по гражданскому населению Черниговской области Украины.

Авиагруппа была уничтожена «неустановленными лицами». Справедливость, как она есть, и мгновенная карма... "Убийцы на крыльях" были уничтожены ДО совершения следующего преступления», – написал Подоляк.

Напомним, В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ были сбиты два российских вертолета Ми-8 и два истребителя - Су-34 и Су-35.

Российские военные Telegram-каналы утверждают, что это вертолет Ми-8, и он был сбит зенитной ракетой.

Кроме того, позже появилась информация, что под Брянском могли упасть два российских вертолета и самолет Су-34. Также предполагалось, что самолетов могло быть тоже два.

Ранее мы публиковали видео момента падения второго российского вертолета под Брянском.