В Клинцах Брянской области сегодня под утро была атака беспилотников, сообщают местные паблики.

Губернатор Александр Богомаз подтвердил ее. По его словам, "в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома".

На одном из видео есть момент сбития дрона.

Напомним, в ВСУ сообщили, что российские самолёты и вертолёты в Брянской области 13 мая сбили российское же ПВО. По данным ВСУ, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц: два самолетов и три вертолета.

Российские СМИ и телеграмм-каналы версию об ошибке собственной ПВО не рассматривают. Они пишут либо о работе украинской ПВО, которая якобы находилась прямо около границы, либо об атаке ракетами средней дальности "воздух-воздух" с украинских самолётов, либо о работе ДРГ со "Стингерами".

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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