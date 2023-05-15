В РФ сообщают, что 14 мая беспилотник атаковал склад с военной техникой в Суземском районе Брянской области. БПЛА сбросил бомбу на крышу склада.

Об этом пишет Baza.

В результате взрыва повреждены пять единиц техники. Пострадавших нет.

Официальных сообщений об этом не было.

Ранее губернатор Брянской области заявил об атаке беспилотника на нефтебазу 11 мая.

Напомним, что сегодня воздушные силы ВСУ ночью 15 мая уничтожили четыре "Шахеда" и один "Орлан" на северо-востоке Украины.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.