Войска ПВО Беларуси несколько суток находятся в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один.

Об этом Александру Лукашенко сообщили на центральном командном пункте ВС РБ.

"Трое суток после событий рядом с нами - я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска", - прокомментировал ситуацию белорусский президент.

Напомним, в ВСУ сообщили, что российские самолёты и вертолёты в Брянской области вчера сбило российское же ПВО. По данным ВСУ, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц: два самолетов и три вертолета.

Российские СМИ и телеграмм-каналы версию об ошибке собственной ПВО не рассматривают. Они пишут либо о работе украинской ПВО, которая якобы находилась прямо около границы, либо об атаке ракетами средней дальности "воздух-воздух" с украинских самолётов, либо о работе ДРГ со "Стингерами".

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