Минувшей ночью российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Травмирован один человек.

Об этом заявил губернатор Виталий Ким.

По его данным, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры и торговому центру.

Произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, там начались пожары, которые уже потушили.

Также взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Пока известно об одном пострадавшем (вчера сообщалось, что это женщина с осколочными ранениями).

ГСЧС публикует фото последствий.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки силы РФ нанесли 31 ракетный удар. В частности, двумя ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки и двумя ракетами "Калибр" - по Николаеву. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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