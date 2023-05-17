Ночью россияне нанесли ракетный удар по торговому центру в Николаеве, есть раненый. Фото последствий
Минувшей ночью российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Травмирован один человек.
Об этом заявил губернатор Виталий Ким.
По его данным, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры и торговому центру.
Произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, там начались пожары, которые уже потушили.
Также взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Пока известно об одном пострадавшем (вчера сообщалось, что это женщина с осколочными ранениями).
ГСЧС публикует фото последствий.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки силы РФ нанесли 31 ракетный удар. В частности, двумя ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки и двумя ракетами "Калибр" - по Николаеву. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО.
Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.
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