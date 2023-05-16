В Украине хотят запретить трансляцию с веб-камер во время ракетных обстрелов - чтобы никто не увидел прилетов и работы ПВО.

Работу уличных камер, установленных повсеместно, могут урегулировать, чтобы враг не смог их использовать для отслеживания работы ПВО.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время пресс-брифинга вечером во вторник, 16 мая.

"Такие камеры работают по всему миру, в режиме онлайн производят трансляцию на Youtube-каналы. Но в нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями. Когда есть работа противовоздушной обороны, когда есть угроза утечки информации, думаю, что органы военных администраций подкорректируют, чтобы синхронизировано как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", – пояснил Игнат.

Он сказал, что "поработать" нужно также с теми частными учреждениями и предпринимателями, которые тоже установили уличные камеры.

Напомним, ночью Россия запустила 25 ракет по Украине.

В минобороны РФ утверждают, будто поразило сегодня в Киеве ЗРК "Пэтриот" ракетой "Кинжал". Украина этого не подтверждает.

Кличко заявил, что россияне ночью целились в западные установки ПВО в Киеве.

Кроме того, в сеть слили видео работы украинской ПВО.