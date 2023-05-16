Украинская певица Инна Воронова, бывшая жена киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, которого осудили на пять лет за торговлю наркотиками, опубликовала сегодня ночью в Instagram кадры работы ПВО в Киеве.

В комментариях Воронову раскритиковали и призвали правоохранителей расследовать данный инцидент.

"Очень надеемся на наказание данной "особи" за распространение в сети работы ПВО".

"Ждем новостей от СБУ".

"Напоминаем! Категорически запрещено выкладывать в соцсети работу ПВО! От этого зависит жизнь и здоровье расчетов ПВО и жителей Украины. Всех, кто публикует, ожидает наказание", — пишет под одним из постов Вороновой официальный аккаунт "ukraine defence".

После того как разгорелся скандал, Воронова опубликовала видео с извинениями.

"Я хочу попросить прощение у Украины и у украинского народа. Извините меня пожалуйста. Я совершила необдуманный поступок", - сказала Воронова.

Отметим, что опубликованное Вороновой видео разошлось по российским пабликам и используется в РФ как доказательство того, что ракета "Кинжал" якобы поразила систему ПВО "Пэтриот" (в Украине говорят, что все российские ракеты сегодня ночью были сбиты).

На видео видно место, откуда интенсивно работает система ПВО. Через некоторое время на этом месте видна вспышка, что в российских телеграм-каналах и трактуется как "прилет "Кинжала" по "Пэтриоту".