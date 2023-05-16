Российское минобороны утверждает, что якобы сегодня ночью "Кинжалом" был поражен ЗРК Patriot в Киеве.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков опровергать или подтверждать сбитие не стал, переадресовав все вопросы к министерству обороны РФ.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили о сбитии всех шести "Кинжалов" во время ночной ракетной атаки по Украине.

То есть, по сути, заявление о поражении Patriot (также как и других целей) в ВСУ опровергают.

Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали Украину 18 ракетами разных типов: шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три ракеты комплексов "Искандер" и С-400. Все они были сбиты.

Ранее мы писали, что минобороны РФ заявляет о сбитии дальнобойной ракеты Storm Shadow. Где и когда это произошло - пока не уточняется.

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