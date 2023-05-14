В Министерстве обороны РФ подтвердили вчерашние удары по Тернополю минувшей ночью.

Там утверждают, что "в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам".

"Вооруженными Силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о двух пострадавших.

Кроме того, ГСЧС публиковали фото последствий ночных прилетов по Тернополю. Губернатор Владимир Труш в своем телеграм-канале сообщил, что пожар в результате обстрела тушили всю ночь.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

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