Минобороны России утверждает, что российское ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow. Где и когда это произошло - пока не уточняется.

Подтверждений этому на данный момент нет.

Ранее военное ведомство РФ заявляло, что такие ракеты применялись по Луганску на прошлой неделе. А сегодня в сети появилось видео обломков предполагаемой ракеты Storm Shadow, наносившей удар по Луганску.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.