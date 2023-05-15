Британия этим летом запустит обучение для украинских пилотов. Правительство планирует "адаптировать программу, используемую британскими пилотами, чтобы дать украинцам навыки пилотирования, которые они могут применять на других типах самолетов".

Об этом пишет CNBC.

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16 — предпочтительных истребителей Украины", - заявили в правительстве Великобритании.

Тем временем издание Politico, анализируя визит Зеленского в Париж, пишет, что Франция считает "преждевременной" отправку истребителей Украине.

"На вопрос о том, отправит ли Париж Украине истребители, о которых он (Зеленский - Ред.) просил, французский чиновник сказал: "Это обсуждение немного преждевременно" из-за сосредоточения внимания на наземных операциях и противовоздушной обороне", - говорится в статье.

Ранее во время визита в Германию украинский президент "сделал попытку убедить Германию поддержать поставку боевых самолетов", как писала немецкая пресса. Но канцлер Шольц указал, что Германия в данный момент сосредоточивается на уже поставляемых системах вооружения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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