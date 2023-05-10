Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "КУБ" и может рассмотреть возможность отправки истребителей L-159.

Об этом сообщил президент Петр Павел в эфире местного радио, передает České noviny.

Он напомнил, что западные страны пока воздерживаются от предоставления современных истребителей Украине, поскольку подготовка украинских военных на них занимает много времени, а также потому, что самолеты содержат секретные системы.

"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, часть этого оборудования снимут", – отметил он.

Чешский президент добавил, что "стоит подумать" о возможности передать Украине самолеты L-159 "с перспективой на перевооружение.

Aero L-159 ALCA – чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик).

Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать ужасных потерь и понимать, что в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет.

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