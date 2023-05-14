Во время сегодняшнего визита в ФРГ президент Украины Владимир Зеленский сделал попытку убедить власти Германии поддержать поставку боевых самолетов.

Об этом пишет Bild.

В то же время, отмечает издание, неясно, ожидает ли Зеленский истребителей непосредственно из Германии или же он хотел бы попросить канцлера ФРГ Олафа Шольца о поддержке в приобретении самолетов в других странах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил в интервью немецкой газете: "Германии повезло, потому что F-16 - это не "Леопард", это не немецкая технология. Германия не нажимает кнопку, зеленую кнопку. Это Соединенные Штаты. Поэтому мы ожидаем от Германии активной роли в создании государственной коалиции".

Речь идет о "коалиции истребителей", идею которой Зеленский озвучил сегодня. Он пояснил, что Украина создает объединение из государств, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты. Коалиция позволит сделать передачу быстрой и масштабной.

"Думаю, я также обращусь к немецкой стороне, чтобы найти здесь поддержку", - отметил Зеленский.

При этом канцлер Шольц указал, что Германия в данный момент сосредоточивается на уже поставляемых системах вооружения. По словам канцлера, нынешние поставки отвечают украинским целям – "защитить и освободить свои территории".

Ранее власти Германии уже заявляли, что не рассматривают возможность поставки боевых самолётов западных моделей Украине.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и поблагодарил Германию за "самый большой пакет военной помощи" с начала полномасштабного вторжения РФ.