Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности Украины к достижению мирного решения, но Киев не готов к тому, чтобы условия диктовались Россией.

Об этом он заявил в Берлине на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия", - сказал Шольц.

"Хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира в Украине, но они должны держать в уме, что это не может быть против Украины", - заявил канцлер, комментируя мирную инициативу Бразилии.

Напомним, Бразилия, Китай и ряд других стран выступают за немедленное прекращение огня. Но против этого выступает Украина, которая настаивает на полном выводе всех российских войск за пределы границ 1991 года как главном условии мира.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией и на условиях Москвы. По его словам, такие предложения поступают из разных стран в большом количестве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.