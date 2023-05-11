Все обещанные Киеву британские танки Challenger 2 прибыли в Украину.

Об этом заявил в четверг, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего выступления в парламенте.

"Все наши танки прибыли в Украину. На них провели учения как в Британии, так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - рассказал Уоллес.

Также постоянное представительство Польши при Евросоюзе сообщило о том, что Варшава передала Украине уже 14 истребителей МиГ-29 из 28 обещанных самолетов.

"Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Ранее министерство обороны Словакии сообщило, что страна передала все 13 истребителей МиГ-29, которые она обещала Украине.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.