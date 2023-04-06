Великобритания уже подготовила 10 тысяч украинских военных и планирует обучить еще 20 тысяч до конца 2023 года.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Операция Interflex продолжает обучать персонал из Вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч человек. Мы стремимся обучить 20 000 новобранцев в 2023 году", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Британии показали обучение украинских военных на танках Challenger. На видео можно заметить элементы тренировок ведения боя, преодоления водных преград и управления боевой машиной на разных участках ландшафта.

А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, сколько украинских военных пройдут обучение в ЕС к концу марта и года.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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