Местные телеграм-каналы публикуют видео обломков ракеты, которая прилетела по территории городка бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов в Луганске.

На обломках видна маркировка на английском языке. В частности, на крыле видна надпись "Danger".

Бывший "посол ЛНР в Москве" Родион Мирошник заявил, что удар наносился ракетой Storm Shadow.

Ранее в Луганске также сообщали о взрыве в районе стадиона "Авангард", а также ударе ракетами Storm Shadow по предприятиям.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.