В Луганске ночью был удар по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов в районе автовокзала.

Об этом пишет экс-посол т.н. "ЛНР" в РФ Родион Мирошник.

По информации местных жителей, после 2014 там располагались казармы т.н "ЛНР".

Место нового прилета - в нескольких километрах от рембазы на заводе, куда был удар в пятницу.

Также появились видео дыма на месте прилета в Луганске.

Первое видео с места прилета по району бывшего Высшего авиационного училища штурманов в Луганске.

Напомним, в минобороны России заявили, что удар по предприятиям в Луганске 15 мая наносился ракетами Storm Shadow.

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