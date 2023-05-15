Великобритания направит в Украину более 200 ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на правительство.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", - говорится в заявлении британских властей.

Уточняется, что "все это будет доставлено в ближайшие месяцы".

Напомним, что сегодня в Лондоне Владимир Зеленский встречается с премьером Британии Риши Сунаком.

Ранее Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow с дальностью поражения цели до 290 километров. При этом в МИД России выразили протест Лондону за передачу Украине дальнобойных ракет.

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