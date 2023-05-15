Британия отправит Украине 200 ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров - The Guardian
Великобритания направит в Украину более 200 ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на правительство.
"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", - говорится в заявлении британских властей.
Уточняется, что "все это будет доставлено в ближайшие месяцы".
Напомним, что сегодня в Лондоне Владимир Зеленский встречается с премьером Британии Риши Сунаком.
Ранее Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow с дальностью поражения цели до 290 километров. При этом в МИД России выразили протест Лондону за передачу Украине дальнобойных ракет.
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