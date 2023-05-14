В Польше и в Британии зафиксированы странные инциденты с неизвестными беспилотниками в аэропортах.

Об этом сообщают польские СМИ.

Так, накануне вечером в аэропорту Варшавы неопознанный беспилотник "размером с планер" оказался в опасной близости к пассажирскому самолету.

БПЛА находился на высоте около 600 метров над аэропортом, его заметили пилоты как минимум двух самолетов, заходивших на посадку. Инцидент расследуется, власти Польши официально его не комментировали, пишет агентство dpa.

А сегодня похожее явление наблюдалось в лондонском аэропорту Гэтвик, пишет BBC. Там на несколько часов остановили прием самолетов из-за предполагаемой активности беспилотников. Двенадцать рейсов отправили в другие аэропорты.

Гэтвик не работал около часа, но найден ли дрон, не сообщалось.

Напомним, на днях в Москве снова заметили беспилотник неподалеку от Кремля. Это произошло после недавней атаки дронами резиденции президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы писали, что на днях в Польше нашли обломки российской ракеты X-55. Эксперты считают, что ракета, скорее всего, была выпущена российским самолетом и попала в страну через восточную границу.