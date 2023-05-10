Польские эксперты пришли к выводу, что найденные недавно под Быдгощем обломки принадлежат российской ракете Х-55. Выводы Технологического института ВВС показывают, что ракета, скорее всего, была выпущена российским самолетом и попала в страну через восточную границу. У самой Польши таких ракет нет.

Об этом пишет издание rmf24 со ссылкой на источники.

Предварительно предполагается, что ракета залетела в ходе обстрела Украины армией РФ в декабре прошлого года. Тогда для атаки использовались в том числе самолеты, дислоцированные в Беларуси. Тогда польские радары засекли объект, прилетевший в Польшу из Беларуси, но потеряли его из виду как раз недалеко от Быдгоща.

Территорию сразу прочесывали, но ничего не нашли. А в конце апреля обломки случайно нашел местный житель.

Также издание узнало, что военные не уведомили прокуратуру о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом, хотя обязаны были это сделать. Журналисты предполагают, что военные хотели скрыть инцидент.

Напомним, 15 ноября прошлого года на территории Польше уже падала ракета. Изначально в МИД Польши заявили, что это была ракета российского производства. Однако позже заявили, что упала ракета украинской ПВО.

Тогда польская газета показала всю схему, как украинская ПВО промахнулась и на Пшеводов упала ракета С-300.

"Страна" писала, как отреагировали в разных странах на этот инцидент.